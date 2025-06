Hoje será a noite mais longa do ano: entenda o que é o solstício de inverno

O inverno chegou. Hoje, precisamente às 23h42 (horário de Brasília), oficialmente trocamos de estação. Acaba o outono no Hemisfério Sul e começa o verão no Norte.

A data é marcada por um fenômeno físico e astronômico. Uma vez no ano, há um momento exato em que os raios solares incidem na Terra perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, devido ao ângulo de inclinação de nosso planeta. É o chamado solstício de inverno (para quem está deste nosso lado do globo) ou de verão (para os que estão no Hemisfério Norte).

Assim, as regiões abaixo da linha do Equador ficam menos expostas ao Sol, o que explica as quedas nas temperaturas e na luminosidade. Não é algo possível de observar no céu, mas que tem grandes impactos na dinâmica terrestre e em nossas vidas.