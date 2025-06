Sonda flagra explosão solar que quase afetou a Terra e 'pode levar ao caos'

Hoje, nossas vidas dependem totalmente de satélites de comunicação, e as CMEs podem interromper a internet, as linhas telefônicas e a comunicação por rádio. Isso pode levar ao caos absoluto. R. Ramesh à BBC

Segundo Ramesh, as observações da sonda Aditya-L1 podem auxiliar os cientistas na compreensão de ejeções de massa coronal. Para ele, as pesquisas podem ajudar a manter as redes elétricas e os satélites de comunicação em segurança frente a atividades solares que possam ameaçar a infraestrutura na Terra e no espaço.

Sonda indiana custou mais de R$ 260 milhões

A Aditya-L1 transporta uma série de instrumentos para medir e observar as camadas mais externas do Sol. A missão visa investigar outros fenômenos solares por meio de imagens e medição de partículas na atmosfera superior do Sol. Atualmente, a sonda está em um ponto onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se cancelam, permitindo que permaneça em uma órbita estável ao redor do Sol e possa observar o corpo celeste de forma contínua, mesmo durante eclipses e ocultações.

Nossa sonda tem um tamanho que permite imitar o papel da Lua e ocultar artificialmente a fotosfera do Sol, proporcionando ao Aditya-L1 uma visão ininterrupta da coroa 24 horas por dia, 365 dias por ano. R. Ramesh à BBC

Lançada em setembro de 2023, a Aditya-L alcançou a órbita do Sol em janeiro de 2024. A missão faz parte de um ambicioso programa espacial indiano em direção ao centro do sistema solar. O orbitador custou US$ 48 milhões, cerca de R$ 264 milhões, conforme cotação atual.