'Quer copiar nosso chip? Toma o modelo', diz diretor da Nvidia sobre rivais

Não é para qualquer empresa. Você desenvolver um chip [custa] US$ 4 bilhões, US$ 5 bilhões

Marcio Aguiar

Há um outro fator que traz segurança para a empresa. Como está há mais tempo no ramo, a tecnologia que já desenvolveram está mais avançada, o que a coloca em uma posição de privilégio.

Em março deste ano a gigante de tecnologia anunciou o desenvolvimento de duas novas gerações de GPU da linha Blackwell, a mais potente disponível no mercado.

A Blackwell é composta por um ecossistema robusto que possui GPUs, CPUs, cabeamento de data centers, tecnologia de resfriamento desses espaços, componentes que juntos formam um supercomputador, como explica Aguiar.

Além disso, Aguiar calcula que o mercado tem potencial maior do que a empresa consegue explorar. "Hoje, a gente entrega de 20% a 25% do potencial de mercado, e estamos falando de um mercado de semicondutores de mais de US$ 100 trilhões."

Está no horizonte da empresa fornecer IA para o mundo da robótica, um segmento com potencial de US$ 500 bilhões.