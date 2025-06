Em décimo teste de voo, foguete da empresa de Musk explode no Texas (EUA)

Esta é a quarta explosão em 2025. Em janeiro, o foguete se desintegrou no espaço minutos após ser lançado do Texas e fez com que aviões que passariam sobre o Golfo do México tivessem de desviar suas rotas para evitar os destroços. Em março, a enorme espaçonave explodiu no espaço minutos depois de decolar da base, o que também levou a agência de aviação dos EUA a interromper o tráfego aéreo em partes da Flórida. No mês passado, mais uma explosão ocorreu sobre o Oceano Índico nos instantes finais de sua última missão de teste.

Starship é o maior e mais potente veículo de lançamento do mundo. Com 123 metros de altura, o megafoguete foi projetado para ser totalmente reutilizável.

Musk prometeu acelerar o ritmo dos testes. Após a explosão de maio, ele disse que o ritmo de lançamento dos três voos seguintes seria mais rápido, aproximadamente um a cada três ou quatro semanas.

A agência reguladora de aviação dos EUA aprovou um aumento nos lançamentos da Starship —de cinco para 25 por ano. O órgão afirmou que o cronograma ampliado não causaria danos ao meio ambiente, uma decisão que prevaleceu sobre as objeções dos grupos conservacionistas preocupados com os impactos em tartarugas e aves marinhas.