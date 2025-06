Como a Nvidia ajudou a OpenAI quando o ChatGPT não existia

Fornecedora de chips de IA para todas as Big Tech, a Nvidia até dá uma ajudinha se essas empresas quiserem fabricar seus próprios processadores, conta Aguiar. "Quer copiar? Toma aqui o modelo", conta o executivo. Mas adverte: "IA não é para todo mundo.".

Produzir GPUs competitivas custa alguns bilhões de dólares. Em conversa com Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz, ele conta como a empresa desenvolve chips, mas depende de mais de uma dezena de empresas pra fabricá-los. "A gente não tem condições de fazer tudo sozinho."

Como Nvidia, líder em chips de IA, vê plano do Brasil para data centers?

0:00 / 0:00

Data centers estão no centro de uma onda de benefícios fiscais que o governo Lula está prestes a conceder. Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Marcio Aguiar, diretor-geral da Nvidia para América Latina para assuntos corporativos, com o que a empresa, líder em chips para IA, acha dos movimentos do Brasil para se tornar um hub de processamento de dados.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.