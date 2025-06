'VR não é bom, mas ações são excelentes', diz diretor da Nvidia no Brasil

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Por dentro da empresa mais valiosa do mundo; como GPU da Nvidia virou queridinha da IA; 'Quer copiar? Toma aqui o modelo', diz Nvidia; O otimismo da Nvidia com o Brasil)

Da explosão da computação pessoal aos games e passando pela mineração de bitcoin, a Nvidia surfa ondas do mundo da tecnologia desde que foi criada em 1993. A última delas alçou suas GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) à condição de peça fundamental no boom da inteligência artificial e fez a norte-americana assumir o posto de companhia mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 3,5 trilhões.

Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Marcio Aguiar, diretor-geral da Nvidia para a América Latina para assuntos corporativos, conta o que fez da fabricante de chips voltados para processar pesquisas acadêmicas virar a queridinha da IA e revela detalhes de como é trabalhar na empresa que desbancou as Big Tech em valor de mercado.