Anúncios vão chegar ao WhatsApp, mas não vão atrapalhar suas conversas

O WhatsApp anunciou que vai ter publicidade no aplicativo. As propagandas, no entanto, não ficarão na parte das conversas, mas na aba Atualizações, onde tem canais e os status (os "Stories do WhatsApp").

O que aconteceu

Empresas e pessoas poderão promover canais e status no WhatsApp. Na prática, um dono de canal poderá impulsionar seu destaque, aparecendo, por exemplo, entre os primeiros canais na opção explorar. Quanto aos status, a ideia é começar uma conversa diretamente no app. Não haverá a possibilidade, pelo menos no início, de um Status levar a pessoa para fora do WhatsApp, com um link para uma página web, por exemplo.

Importante ressaltar que esses anúncios só aparecerão na aba Atualizações, e não na aba de Conversas. Segundo a empresa, a parte de bate-papo continuará sem interferência de publicidade, e que tanto canais como status impulsionados serão sinalizados com o termo "promovido". A Meta diz que 1,5 bilhão de pessoas acessa a aba Atualizações.