Você misturou errado o café a vida inteira; matemática ensina melhor jeito

Se você faz movimentos circulares enquanto mistura uma colherzinha de açúcar na xícara de café, saiba que você está fazendo errado. Existe uma maneira mais eficiente de adoçar o cafezinho para deixá-lo com um gosto homogêneo.

Ao mexer a colher em círculos — como normalmente fazemos —, você está fazendo com que o açúcar se acumule nas beiradas da xícara, onde o líquido se movimenta mais devagar.

A maneira mais eficiente para adoçar o café, explica a matemática, é realizando um movimento desordenado com a colher: é preciso do "caos" para que o açúcar se misture completamente ao café. Com este movimento, as partículas de açúcar se afastam rapidamente umas das outras, mesclando-se com o líquido.