Agência Espacial Europeia cria 1º eclipse solar artificial da história

Dois satélites enviados por humanos criaram o primeiro eclipse solar artificial da história. Os equipamentos fizeram imagens inéditas da coroa solar em altíssima definição, que foram divulgadas hoje.

O que aconteceu

A missão Proba-3, da ESA (Agência Espacial Europeia), é responsável pelo feito. Lançada em dezembro do ano passado, ela é composta por dois satélites que voam a apenas 150 metros de distância um do outro.

Cada satélite tem uma função específica. Um deles, chamado Occulter, carrega um disco de fibra de carbono e plástico com 1,4 metro de diâmetro, cuja função é bloquear a luz solar. O outro, o Coronagraph, está equipado com câmera e instrumentos científicos para registrar imagens da coroa do Sol.