Avanço da IA ameaça Google e leva empresas a criar post para robô ler

Enquanto não sai a decisão do juiz Amit Mehta sobre como remediar o monopólio do Google nas buscas, o que deve ocorrer até setembro, o mundo da tecnologia vê a inteligência artificial avançar rapidamente e disputar protagonismo com as pesquisas online. Com a popularização dos chatbots de IA generativa, especialistas veem empresas deslocando esforços do SEO (Otimização para Mecanismos de Busca, na sigla em inglês) para o GEO (Otimização para Mecanismos Generativos) e até passando a criar conteúdo para os robôs usarem em suas respostas.

Para Diego Ivo, CEO da Conversion, uma das maiores empresas de SEO do Brasil, o investimento em links patrocinado na busca será reduzido e fluirá para a produção de conteúdo voltado a ser lido por IAs. Segundo ele, cerca de 90% do tráfego de IA monitorado pela Conversion já vem do ChatGPT.