Disputa entre Epic Games e Apple pode derrubar preços no iPhone

Não é de hoje que a Epic Games briga com a Apple. Dona do sucesso de público "Fortnite", a empresa reclama das taxas aplicadas pela dona do iPhone, que retém 30% dos valores de transações que ocorrem dentro da App Store.

A Apple havia bloqueado o jogo em seus dispositivos. Mas teve de rever a questão após decisão da Justiça. A juíza norte-americana Yvonne Gonzalez Rogers concluiu que a dona dos iPhones adota práticas anticompetitivas ao restringir transações comerciais apenas ao seu próprio sistema de pagamento.