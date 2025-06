Como vencer a guerra contra as insuportáveis ligações de telemarketing

Procure então um juizado de pequenas causas para que uma investigação seja aberta. Se o valor da causa for inferior a 20 salários-mínimos, não é necessário um advogado. No entanto, se o desejar, contate um profissional de confiança para que ele dê as devidas orientações de como você deve encaminhar o processo judicial.

"A abusividade nas ligações de telemarketing é presumida, porque contraria a vontade do consumidor manifestada expressamente no ato de seu cadastramento", explica o advogado Murilo Sechieri, professor de direito do consumidor no Damásio Educacional. Segundo ele, o juiz poderá determinar que a empresa apresente as gravações das ligações.

Segundo levantamento do site Reclame Aqui, houve um aumento de 32% no número de reclamações sobre ligações de spam de 2017 para 2018. Bancos e empresas do ramos financeiro, de TV por assinatura, telefonia, cartões de crédito e cobranças são as que mais abusam das ligações para os clientes.

Mulher acordando com ligação indesejada Imagem: Hirung/iStock

A lei impõe certos limites

Não existe uma regra geral no Brasil que determine o mínimo e o máximo de tentativas de contato que você pode receber. Mas, a régua de corte é quando elas passam a perturbar o sossego do consumidor. Isso quer dizer: