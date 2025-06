Netflix usa IA para ressuscitar hábito antigo de locadoras

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Reconhecimento facial em aeroportos; IA aprende a assediar; Pitacos de IA na Netflix; Apple x Epic Games)

No passado, quem visitava locadoras de filmes pedia indicação aos atendentes. Agora, a Netflix quer ressuscitar esse hábito com ajuda da inteligência artificial. Com isso, a eterna dúvida sobre o que assistir dentre tantos filmes e séries pode em breve ser solucionada. Será?

A proposta da empresa é trazer uma busca baseada não apenas nos títulos, mas por meio de uma conversa. Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz explica que a prática segue uma nova tendência de experiência do usuário e muda a maneira de consumo em relação às grandes plataformas.