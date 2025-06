4.500 golpes por hora: a fraude que Anatel e teles não conseguem frear

Golpistas usam linhas pré-pagas em nome de terceiros, apelam para sites que fazem ligações online e adotam disfarces para fingir ser banco ou loja famosa. Para isso, muitas vezes usam dados roubados ou vazados. Só no ano passado, foram mais de 4.500 tentativas por hora e, apesar das medidas adotadas, a Anatel reconhece que o crime está em outro "estágio de evolução tecnológica" e as operadoras não dão contam de conter as chamadas indesejadas.

Como acontece

Golpistas dependem de chips pré-pagos ou sites para chamadas online para conseguir ligar para as vítimas. As duas formas servem para dificultar a identificação do criminoso, que usa de engenharia social para convencer quem atende o telefone a fazer um Pix (como no golpe do Pix devolvido) ou instalar programas para dar acesso remoto ao celular.