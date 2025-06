Mineira não é, mas você seria? O que é preciso para ser astronauta da Nasa

Precisa ter um mestrado em uma área STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Isso em uma instituição devidamente credenciada. As áreas de formação elegíveis são engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciência da computação e matemática.

É necessário ter no mínimo três anos de experiência profissional relacionada a estas áreas. Ou 1.000 horas de piloto em comando, com pelo menos 850 dessas horas em aeronaves a jato de alto desempenho para pilotos. Para médicos, o tempo de residência pode ser contado para a experiência e deve ser concluído até junho de 2025.

Candidato também deve fazer exame físico. Ele deve ser capaz de completar o exame físico de astronauta de voo de longa duração da agência.

Alguns cursos não são qualificatórios, mesmo tendo relação com as áreas autorizadas pela Nasa. São eles: graduações em tecnologia (tecnologia de engenharia, tecnologia de aviação, tecnologia médica, etc.); graduações em psicologia (exceto psicologia clínica, psicologia fisiológica ou psicologia experimental, que são qualificatórias); graduações em enfermagem; graduações em fisiologia do exercício ou áreas afins; e graduações em aviação, gestão da aviação ou áreas afins.

Não há restrição de idade para o programa da Nasa. Segundo a agência, a idade dos candidatos escolhidos no passado variou entre 26 e 46 anos, com média de 34 anos.

Salário anual de seus astronautas é de pouco mais de US$ 152 mil. Este valor é equivalente a pouco mais de R$ 842 mil anuais, ou seja, um salário mensal de cerca de R$ 70 mil conforme cotação atual. Segundo a agência, esse valor é uma aproximação dos montantes pagos ao longo de 2024.