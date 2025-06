Viaturas da PM em SP poderão bloquear celular roubado a pedido da vítima

A ferramenta funciona com o Google Localizador e está disponível apenas para aparelhos Android. O sistema está presente em mais de 80% dos celulares no Brasil. "Essa parceria da PM com o Google é mais uma ferramenta importante para coibir o crime e proteger a população", disse o governador Tarcísio de Freitas.

A solução foi anunciada no evento "Google for Brasil". Durante a apresentação, a empresa revelou novas funções para o "modo ladrão", como bloqueio contra redefinição de fábrica e exigência de verificação de identidade — ambas ativadas automaticamente nos novos aparelhos.

A segurança dos dados tem sido prioridade para o Google. Desde o lançamento das primeiras ferramentas contra roubo, a empresa tem expandido os recursos. No carnaval deste ano, o uso do Bloqueio de Detecção de Roubo aumentou 30%.

Agora, os novos celulares Android virão com os bloqueios ativados por padrão. Antes, o usuário precisava habilitá-los manualmente. O Brasil, para onde as ferramentas foram idealizadas inicialmente, será o primeiro país a receber a atualização, que valerá para aparelhos com Android 10 ou superior até o fim de 2025.

O Android 15 trará ainda mais restrições de segurança. Uma delas obriga a confirmação de senha ou PIN para executar a redefinição de fábrica, dificultando o uso de aparelhos roubados no mercado ilegal.

Criminosos também serão impedidos de manipular certas configurações. A partir de agora, desativar o Google Localizador exigirá autenticação biométrica, dificultando o acesso não autorizado ao sistema de rastreamento do celular.