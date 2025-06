Por que o celular demora tanto para carregar no carro?

Um carregador padrão de celular (sem a tecnologia turbo) fornece ao aparelho uma média de 0,8A e 1A (ampere) durante uma recarga tradicional na tomada, enquanto os modelos mais rápidos de carregadores chegam a transferir 1,6A de corrente.

Bateria do carro já tem trabalho demais

As portas USB foram integradas aos carros com a principal função de conectar os smartphones aos sistemas de entretenimento do veículo, e não necessariamente para suprir suas baterias.

O sistema elétrico do carro, formado basicamente por bateria e alternador, também já possui "muitas responsabilidades", digamos assim.

A bateria do veículo, por exemplo, tem a função de alimentar sistemas eletrônicos como faróis e rádio quando o carro está desligado. Ela também é a responsável por movimentar o motor de arranque e alimentar o sistema de injeção eletrônica quando ele está em funcionamento.

Ao alternador, cabe converter energia cinética, proveniente do giro do motor, em elétrica. Com isso, ele recarrega a bateria e também alimenta sistemas elétricos do carro quando ele está em funcionamento.