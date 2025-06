Governo alega proteção a menor de 16 anos e muda idade para usar Instagram

O governo federal reclassificou a idade mínima para usar o Instagram, rede social controlada pela Meta, que passou de 14 para 16 anos.

O que aconteceu

Governo alegou maior proteção a crianças e adolescentes, que estão suscetíveis a conteúdo de "drogas, sexo explícito e violência extrema" na plataforma. A decisão é da Secretaria Nacional de Justiça, órgão ligado ao Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União hoje.

Recomendação etária para usar a plataforma deve constar nas lojas de aplicativos nos smartphones. No Google Play a classificação etária já foi alterada em conformidade com a nova decisão do governo. A App Store, da Apple, ainda não atualizou sua recomendação, que permanece de 14 anos.