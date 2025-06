Seu celular Android terá proteção contra roubo ativada; conheça as funções

Google diz que novos telefones Androids com a versão 15 do sistema operacional virão com recursos antifurto já ativados.

O que aconteceu

Anúncio foi feito hoje durante o Google for Brasil e inclui todos os telefones vendidos no Brasil a partir do 2º semestre. A ativação por padrão de recursos de segurança vai valer também para todos os telefones que passarem por restauração de fábrica no período.

Na prática, os telefones terão dois recursos de segurança ativados por padrão: