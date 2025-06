Google impressiona com tradução 'ao vivo' em reunião, mas função é paga

O 'Quero ajuda para criar' é uma funcionalidade que usa inteligência artificial para criar um documento baseado em outro. Um dos exemplos citados pela empresa é: ''me ajude a criar uma proposta comercial baseado na ata de reunião (guardada no Google Drive), detalhando, escopo, preço e cronograma. Use com imagem principal produtos de limpeza, e inclua no corpo do texto imagens''.

Para quem mexe com planilhas, o sistema contará com um recurso chamado "Quero ajuda para analisar". Ele ajuda a mostrar tendências a partir das informações em linguagem natural.

Em entrevista recente, Sundar Pichai, CEO do Google, disse que IA vai ser tão útil como um assistente que pessoas estarão dispostas a pagar. Durante conversa com o site "The Verge", o executivo explicou a razão porque a empresa, ainda que tenha muitos serviços grátis (como e-mail, suíte de escritório e armazenamento), apresentou opções de assinatura com recursos premium.