Fenômeno luminoso em Hessdalen confunde cientistas desde 1981; veja

O Projeto Hessdalen ampliou os estudos do fenômeno a partir da instalação de câmeras no local e estudos de campo periódicos. Na última década, mais de 600 mil fotos foram tiradas pela Ostfold University College, que atua nas pesquisas de campo. A localização do Vale de Hessdalen, porém, dificulta o trabalho dos cientistas. "Durante o inverno, a temperatura pode ficar abaixo de -30°C e o vento pode soprar até 190 km/h", diz o estudo.

Ao examinar as imagens, os pesquisadores conseguiram observar características em comum entre as aparições. Segundo o estudo, a maioria das luzes do Vale de Hessdalen tem aparência branca. Outras cores, especialmente o vermelho, também foram ocasionalmente relatadas. No entanto, não há evidências suficientes para que os cientistas possam concluir se essas são variações das luzes do fenômeno ou se correspondem a outras fontes de luz que foram erroneamente consideradas como as "luzes de Hessdalen".

A duração das luzes pode variar de segundos a 1 hora, sendo que as observações mais comuns duram poucos minutos. Ainda de acordo com o estudo, as luzes têm formato esférico ou oval e, ocasionalmente, aparecem em aglomerados. "Elas podem ficar paradas ou se mover rapidamente pelo céu", explica o documento.

As luzes podem aparecer tanto acima quanto perto do horizonte. Quase 90 mil fotos foram tiradas em direção ao céu com lentes olho de peixe [lente ultra grande angular, cujo campo de visão é amplo, chegando a até 180º]. Mas nenhuma captura do fenômeno foi obtida com esta configuração, sugerindo que as luzes parecem relativamente próximas do solo Estudo publicado no Journal of Applied Geophysics

Fenômeno natural ou intervenção humana?

Um dos principais desafios para os cientistas é identificar se as luzes indicam um fenômeno natural ou se são produzidas pela atividade humana. Outras manifestações já conhecidas, como estrelas cadentes, também podem atrapalhar o estudo dos pesquisadores.