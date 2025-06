Apple usa IA para tradução simultânea, mas Siri 'boa de papo' só em 2026

Empresa promete agilizar a vida de outras formas. Na apresentação de hoje, a Apple anunciou um recurso de tradução simultânea e a possibilidade de ajustar textos conforme o tom que se quer. A Visual Intelligence é outra funcionalidade aprimorada, que usa IA para interagir com imagens. Com ela, será possível capturar a tela de um evento anunciado nas redes sociais, tocar no botão Apple Intelligence e incluir no calendário.

Apple contará com IA para traduzir mensagens, chamadas de vídeo (no Facetime) e de voz Imagem: Divulgação/Apple

Por que Apple tem "problemas" com voz?

Apple foi pioneira ao lançar a Siri em 2010, mas assistente fica devendo. Por mais que execute comandos, ela nunca foi muito boa em entender pedidos em linguagem natural.

Siri foi desenvolvida para responder de forma pré-programada e local, enquanto concorrentes usam sistemas centralizados e conectados à internet de treino. A Apple sempre primou pela privacidade; dessa forma, vários sistemas funcionam no próprio telefone. Por um lado isso é bom, pois evita vazamentos. Por outro, a empresa ficou para trás em relação a concorrentes que usam sistemas centralizados com grande quantidade de dados para treinar suas IAs.

Expectativa era de que a Siri se tornasse mais conversacional. Afinal, os concorrentes parecem sair na frente nesse sentido. A OpenAI, por exemplo, tem um modo conversacional do ChatGPT que funciona bem. O Google também tem um bom assistente por voz no Gemini. A Amazon, por sua vez, está empenhada em melhorar a Alexa, com uma versão paga.