Como supercomputadores e ímãs gigantes resolveram mistério de 20 anos

Em seguida, realizamos uma reunião emocionante e estressante. O fator de cegueira foi revelado, e descobrimos os resultados de anos de trabalho de uma só vez. Depois de tudo isso, nosso último resultado está ainda mais de acordo com a medição experimental do magnetismo do múon.

Mas outros surgem

A Muon g-2 Theory Initiative passou a usar os resultados da simulação em vez dos dados das colisões elétron-pósitron em sua previsão oficial, e o indício de nova física parece ter desaparecido.

Exceto... por que os dados elétrons-pósitrons foram discordantes? Físicos de todo o mundo estudaram essa questão extensivamente e uma sugestão de explicação interessante é uma partícula hipotética chamada "fóton escuro".

O fóton escuro não só poderia explicar a diferença entre os resultados mais recentes do múon e os experimentos com elétrons e pósitrons, mas (se existir) também poderia explicar como a matéria escura se relaciona com a matéria comum.



