Tecnologia do século passado: Vem aí uma nova guerra dos browsers?

O uso disseminado de ferramentas de IA generativa está comprometendo nosso senso crítico e nossa criatividade?; Novas estratégias do Governo Federal para regular as redes; 'Morde e assopra' entre Google e Apple; A nova guerra dos browsers.

Era 2010 quando a revista norte-americana Wired estampou na capa: "The web is dead" (A web está morta) decretando o fim da navegação online, ainda que as pessoas continuassem online via e-mails, aplicativos de mensagens e streamings.

Mas parece que os browsers estão cada vez mais em alta. Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes comentam que há um súbito - e crescente - interesse de grandes empresas na compra de navegadores.