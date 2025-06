Achou asteroide e entrou pra Forbes: quem é 1ª brasileira a ir pro espaço

Em 2022, concluiu o programa internacional da Nasa para formação de astronautas. O curso foi feito no Space & Rocket Center de Huntsville, no Alabama (EUA). As despesas foram bancadas com dinheiro arrecadado em uma vaquinha feita pelas redes sociais.

Tornou-se a primeira brasileira a conduzir experimentos em gravidade zero em 2023. Experiência se deu em equipe na Nasa, em que liderou pesquisas para desenvolver novas tecnologias espaciais.

No mesmo ano, entrou para a lista Forbes Under 30, na categoria Ciência e Educação. Publicação anual seleciona jovens empreendedores, criadores e inovadores com até 30 anos que estão revolucionando negócios e transformando o mundo.

Laysa Peixoto na lista Forbes Under 30, de 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Se completar a missão, Laysa será terceira cidadã brasileira a fazer uma viagem espacial. O primeiro foi o astronauta Marcos Pontes, em 2006, e o segundo, o engenheiro Victor Hespanha, que viajou como turista espacial brasileiro em voo da Blue Origin, em 2022.