Astronautas sem carona: Musk ameaça desativar nave após treta com Trump

Ao chegar no espaço, a nave se "desprende" do foguete e navega até a ISS com a ajuda de seus motores. Para voltar à Terra, ela é desacoplada da estação, seus motores são acionados e ela inicia a reentrada na atmosfera. Ao atingir determinada altitude, paraquedas são acionados e o pouso é feito no oceano. Atualmente, não há nenhuma cápsula Dragon acoplada à Estação Espacial Internacional.

Astronautas dentro da cápsula Dragon, da SpaceX, Imagem: AFP/Nasa/Divulgação/Keegan Barber

A SpaceX é a única empresa que faz transporte de astronautas para a ISS, tendo feito o trajeto mais de 40 vezes. A outra possibilidade de realizar o transporte é pelas naves Soyuz, da Rússia. A Boeing já tentou realizar fazer voos para o laboratório espacial, mas após falhas o governo dos EUA preferiu manter contrato com a empresa de Elon Musk. A Blue Origin, do bilionário fundador da Amazon Jeff Bezos, é outra empresa considerada para realizar o transporte de cargas e astronautas.

Em meados de 2010, o Governo dos EUA permitiu a entrada de empresas no ramo espacial. Como resultado, surgiram várias companhias para desenvolvimento de naves comerciais e fornecendo serviços para agência espacial do país. Dentre elas, a SpaceX é uma das mais sucedidas.

Briga entre Trump e Musk

Musk deixou recentemente seu papel de "consultor" no Governo dos EUA, e após dias ele e Trump começaram a trocar farpas. O empresário liderava o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que prometia cortar gastos.