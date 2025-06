Chip 'eterno' guarda o DNA humano e poderia nos salvar da extinção

Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, anunciaram o armazenamento do genoma humano completo em um chip 5D. Segundo os cientistas, as informações poderiam ser usadas em um eventual cenário de extinção humana.

O que aconteceu

Pesquisadores inseriram no chip a sequência completa do DNA, que contém toda a informação genética de um ser humano. "Há aproximadamente três bilhões de letras do genoma, e cada letra foi sequenciada 150 vezes para garantir que estivesse na posição correta", explica o comunicado da universidade.

Chip está armazenado no arquivo Memory of Mankind (Memória da Humanidade, em tradução livre). O arquivo é uma "cápsula do tempo", segundo os cientistas, e fica localizado em uma caverna de sal em Hallstatt, na Áustria.