Dá pra mandar nudes em segurança? Temos 6 dicas para te ajudar

Dica 2: bloqueie seu aparelho com senha

Além de esta ser a primeira camada de proteção, afasta o acesso indevido de terceiros às suas informações pessoais. É bom ter isso em mente, já que nem sempre o vazamento de alguma intimidade é provocado por alguém com grades conhecimentos cibernéticos.

Dica 3: cuidado com links suspeitos nas redes sociais

Sabe aquele link que chega pelo WhatsApp com alguma promoção ou com a promessa de dinheiro fácil? Nem todo mundo sabe que isso pode levar a uma invasão do celular.

Dica 4: Ative um programa que permita apagar imagens mesmo sem o celular nas mãos

Tanto Android quanto iOS possuem mecanismos para apagar seus dados à distância em caso de perda ou roubo. No sistema da Apple, você precisa acessar o aplicativo "Buscar". Quando encontrar o iPhone sumido, basta acionar a opção "apagar iPhone". No sistema do Google, vá a este site. Um detalhe: isso só funciona se o aparelho estiver com bateria e conectado à internet.