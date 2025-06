Pode colocar papel alumínio na air fryer? Atenção, depende da marca!

Não cubra os furos do cesto, para não comprometer o fluxo de ar;

Nunca use papel alumínio solto, pois ele pode ser puxado pelo ventilador interno e causar acidentes;

Não coloque papel alumínio no fundo da air fryer, onde o calor é mais intenso.

Mondial

Sim. A Mondial permite o uso de "diversos acessórios", entre eles o papel alumínio, "desde que respeitem o princípio de funcionamento do aparelho: a circulação do ar quente". O mesmo vale para refratários e formas de silicone --a empresa frisa que é preciso verificar de antemão se estes tipos de estruturas suportam temperaturas acima de 200ºC antes de colocá-los dentro do cesto.



Caso o alimento ou o recipiente colocado dentro do aparelho necessite ser envolvido/coberto com papel alumínio, a marca recomenda que as pontas estejam bem presas, para que a folha não se solte durante o funcionamento da air fryer. Caso contrário, o papel pode atingir ou ficar preso à resistência superior, o que pode prejudicar o funcionamento, estragar o aparelho e atrapalhar a receita.



Todas as regras são válidas para modelos tipo cápsula quanto para as air fryers em formato de forno.

Philco

Sim, desde que da maneira correta sem bloquear a circulação do ar quente da air fryer. Se houver bloqueio, haverá falta de distribuição uniforme do calor, que irá prejudicar o funcionamento do produto.

Essa recomendação vale tanto o cesto das air fryers "ovens" (tipo forno) quanto para a assadeira. Assim como no caso das air fryers da Britânia, na prática, o papel alumínio não deve ser colocado para forrar e tampar totalmente a superfície do cesto, mas apenas embrulhando o alimento.