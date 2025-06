Governo quer apagar derrota do PL das fake news e busca regular redes

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: O uso disseminado de ferramentas de IA generativa está comprometendo nosso senso crítico e nossa criatividade?; Novas estratégias do Governo Federal para regular as redes; 'Morde e assopra' entre Google e Apple; A nova guerra dos browsers.)

O PL 2630/2020, conhecido como "PL das Fake News", que pretendia criar normas para as redes sociais e para aplicativos de mensagens privadas foi se transformando ao longo do tempo. O que começou como uma estratégia para evitar disseminação de desinformação, foi se modificando até se tornar uma tentativa de regular as Big Techs. Mas o projeto mudou tanto que morreu.

A falta de avanço do PL é considerado uma derrota para o atual governo, que agora tenta novas medidas para retomar as rédeas nesse segmento.