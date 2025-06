'IA está mais esperta que humanos': CEO vê o próprio trabalho em risco

Dario Amodei, CEO do Anthropic, um dos principais laboratórios de inteligência artificial do mundo, alertou que a tecnologia pode fomentar o desemprego. Em entrevista à CNN, Amodei defendeu que a sociedade não está se preparando para isso.

"A IA está começando a superar os humanos em quase todas as tarefas intelectuais, e nós vamos, coletivamente, como sociedade, ter que lidar com isso. A IA vai melhorar no que todo mundo faz — inclusive o que eu faço, inclusive o que outros CEOs fazem", disse Amodei à CNN.

O que aconteceu

IA pode eliminar empregos administrativos. Segundo Amodei, as ferramentas que estão sendo desenvolvidas podem elevar a taxa de desemprego nos EUA para até 20% nos próximos cinco anos. Os dados alarmantes já foram mostrados em uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial publicada no início do ano. Segundo o documento, 41% dos empregadores planejam reduzir até 2030 a força de trabalho devido à automação por IA.