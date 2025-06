Por que esferas gigantes podem ser lançadas ao mar - inclusive no Brasil

Protótipo da cápsula, desenvolvido na escala 1:10 Imagem: Divulgação/Fraunhofer IEE

Por que importa?

O StEnSea promete ser uma solução que não polui o ambiente e não afeta a vida marinha. O sistema será escalável e eficiente, e o objetivo é reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

Diferentemente das usinas hidrelétricas que conhecemos hoje, não será necessário inundar grandes regiões para a implementação. "O potencial de expansão [das usinas hidrelétricas] é severamente limitado em escala global. Por isso, estamos transferindo esse princípio funcional para o leito marinho - onde as restrições naturais e ecológicas são muito menores", afirmou o gerente sênior de projetos da Fraunhofer IEE, Dr. Bernhard Ernst.

O sistema que está sendo desenvolvido também não depende de metais raros, como o lítio ou o cobalto. A estimativa é que o ciclo completo do StEnSea tenha uma eficiência de 72%.

Próximos passos

Entre 2013 a 2017, os cientistas do StEnSea criaram um protótipo em escala reduzida 1:10. O teste foi realizado com sucesso no Lago de Constança, na fronteira da Alemanha com a Áustria e a Suíça.