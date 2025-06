Com cálculos baseados na Bíblia, Newton profetizou ano do 'fim do mundo'

Em 1704, Sir Isaac Newton, renomado físico e matemático, escreveu uma carta prevendo que o mundo poderia acabar em 2060 — daqui a 35 anos.

O que aconteceu

Newton via a Bíblia como uma espécie de 'código divino'. Ele acreditava que as Escrituras continham mensagens cifradas que, se decifradas corretamente, revelariam os planos de Deus para a humanidade.

A data de 2060 surgiu de cálculos específicos. Newton utilizou o princípio "dia-por-ano", interpretando 1.260 dias proféticos mencionados no Livro de Daniel como 1.260 anos. Ele somou esse período ao ano 800 d.C., quando Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano, resultando no ano 2060 como possível marco do fim dos tempos.