Meta oficializa IA para criar anúncios automaticamente até 2026

Meta quer automatizar a criação de anúncios usando inteligência artificial até o fim do próximo ano. As informações são do jornal norte-americano "The Wall Street Journal".

O que aconteceu

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, disse que redefinir a criação de anúncios com IA é uma das prioridades da empresa. Durante reunião com acionistas, na semana passada, executivo falou em criar e distribuir peças publicitárias com ajuda de inteligência artificial. Basta a empresa revelar seu objetivo, dizer quanto pagariam pelo resultado desejado, conectar a conta bancária e a Meta fará o resto.

Segundo fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, a ideia é que este sistema esteja operante até o fim de 2026. É a segunda vez que Zuckerberg cita este desejo (na primeira, o executivo comentou sobre o tema durante participação em um podcast). A diferença é que agora há uma data que este sistema seja implementado.