FIB 15: 'Não podemos privar crianças e adolescentes de estarem na internet'

Novo embate entre STF e Congresso... Na mesma semana em que o STF anunciou a retomada do julgamento da constitucionalidade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet (MCI), agendada para esta quarta-feira (4), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) solicitou que a Câmara também discuta o tema. Para ele, a mediação judicial para responsabilizar plataformas digitais é fundamental para garantir a liberdade de expressão, e a alteração no MCI seria "censura prévia". No STF, o plenário já tem três votos em favor da revisão do artigo e o próximo será o ministro André Mendonça, que havia pedido vista, paralisando o processo em dezembro do ano passado.

Nas mãos do juíz... terminou a fase de depoimentos na ação movida pela FTC, o órgão antitruste dos EUA, e que pode obrigar a Meta a vender o Instagram e o Whatsapp por práticas anticompetitivas na compra dos aplicativos. No cerne da questão, está a definição do que é uma rede social. Enquanto a FTC enquadra só aplicativos de relacionamento com amigos e familiares, a Meta alega que TikTok e Youtube também são seus concorrentes. O juíz do caso prometeu não demorar para publicar a sentença...

O PL do streaming pode pegar carona no formidável ano para o cinema nacional. As premiações de 'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' são usadas para enquadrar a regulação como motor de fomento da produção brasileira no cenário internacional. O PL prevê a revisão do modelo de propriedade intelectual no streaming e mais visibilidade da produção brasileira no catálogo das plataformas.