Para mãe de Alice, exposição na internet traz mais prós do que contras

Vídeos virais

Julia e Alice Imagem: Reprodução/Redes sociais

O primeiro vídeo que viralizou foi um de Alice fazendo exercícios, mas Morgana não tinha a menor ideia: alguém fez o download e divulgou no WhatsApp. "Comecei a receber mensagens de amigas, avisando que receberam em um grupo, de desconhecidos."

Foi quando Morgana viu imagens da filha sendo compartilhadas até por famosos, e ela comentou que era a mãe. Com isso, seu perfil foi descoberto. Em mais ou menos duas semanas, ela foi convidada para participar do programa da Eliana, na época no SBT.

"Na sequência, postei um vídeo da Alice falando do brócolis. Esse viralizou a partir do meu perfil e eu comecei a ganhar seguidores", lembra ela. A família passou a ser reconhecida em Londres, onde mora, e nas visitas ao Brasil. E, em 2023, nasceu a Julia.

Hoje elas têm cinco e dois anos. "Sempre tive consciência de tentar explicar ao máximo o que eu conseguisse, deixar claro o que está acontecendo, prestar atenção nelas e ter a vontade delas escutada."