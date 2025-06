Nerfar? Este guia vai te explicar as gírias jovens da internet

Flop

"Fracasso" em inglês, usado para apontar... fracassos de um artista ou perfil de rede social, como um anúncio em rede social que teve pouco engajamento ou shows com pouco público.

Foi de base/foi de arrasta

É quando algo ou alguém chegou ao "fim da linha". Usado para ironicamente falar sobre mortes, finais de carreira, encerramentos de programas de TV, falências de empresas etc. O "de arrasta" vem daquele gesto no TikTok de arrastar o vídeo para cima ou para baixo com o dedo, para encerrá-lo e ver outro na sequência.

FOMO

Da sigla "fear of missing out", medo de perder algo. É aquela ansiedade típica de estar online o máximo de tempo possível para não perder as discussões e trends do momento.