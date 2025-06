Esta ferramenta diz até que idade você viverá e qual o seu lugar no mundo

Você já parou para pensar quantas pessoas nasceram exatamente no mesmo dia que você? Com apenas um clique é possível descobrir esse número e muito mais informações na ferramenta population.io, que é interativa.

Com base nos dados demográficos da ONU (Organização das Nações Unidas) e do estudo de Perspectivas da População Mundial, a plataforma aponta a quantidade de pessoas que nasceram em uma determinada data e qual é a nacionalidade de cada uma delas.

Basta informar a data, o mês e o ano do seu nascimento, além do país e do sexo, e apertar o botão "Go". Em poucos segundos, a desejada resposta aparece, juntamente com a sua posição em relação ao resto da população mundial. Ou seja, o número de pessoas que nasceram antes e depois de você.