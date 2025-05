Cintra: 'Precisamos discutir como a IA vai entrar na escola'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista com Guilherme Cintra, economista e diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann. Ele fala sobre o papel da tecnologia na Educação, sobre o uso de Inteligência Artificial na sala de aula, e responde: a IA está nos deixando mais desatentos?)

A lei 15.100, promulgada em janeiro deste ano, restringiu a presença de dispositivos eletrônicos no ambiente escolar. Na sala, os celulares só poderão ser usados durante atividades pedagógicas. Guilherme Cintra, diretor de Tecnologia e Inovação na Fundação Lemann, avalia, contudo, que essa restrição deve vir acompanhada de uma reflexão maior sobre o uso de tecnologia em sala de aula.

Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Cintra reflete que se o celular está nas mãos dos estudantes causando distração, o ideal é removê-lo mesmo da sala de aula. Porém, ele afirma que é preciso aprofundar esse debate para que não se instale uma completa aversão à tecnologia no ambiente escolar.