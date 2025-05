LinkedIn sugere vagas de auxiliar para nutricionista: 'Racismo algorítmico'

Bruna de Oliveira é nutricionista e mestre em ciências sociais. Mesmo assim, ela, que é negra, recebe recomendações de vagas de auxiliar de serviços gerais no LinkedIn. Ela acusa a rede social de "racismo algorítmico". A empresa, por sua vez, admite o "erro" nas recomendações, mas nega que a causa seja qualquer tipo de discriminação.

O que aconteceu

Bruna, de 34 anos, é fundadora da Crioula, uma empresa de curadoria alimentar. Ela também trabalha numa ONG internacional de preservação do meio ambiente, é graduada em nutrição e mestre em ciências sociais pela Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos).

A nutricionista afirma que foi vítima de racismo algorítmico. Nos prints publicados por ela, é possível ver que as quatro primeiras recomendações do campo "vagas que mais combinam com seu perfil" são para auxiliar de serviços gerais.