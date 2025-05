Gov.br: como golpistas podem usar sua conta invadida para roubar

São inúmeros os prejuízos que uma pessoa que teve conta gov.br vazada. Hiago Kin, presidente da Abraseci (Associação Brasileira de Segurança Cibernética), cita várias possibilidades que podem ser exploradas por cibercriminosos.

Assinatura de documentos eletrônicos : com uma conta prata, é possível assinar digitalmente documentos. Um invasor pode, por exemplo, emitir procurações falsas ou autorizações em nome da vítima.

: com uma conta prata, é possível assinar digitalmente documentos. Um invasor pode, por exemplo, emitir procurações falsas ou autorizações em nome da vítima. Solicitação de empréstimos e benefícios : com login do gov.br e acesso ao Meu INSS, é possível pedir empréstimos consignados ou solicitar benefícios sociais.

: com login do gov.br e acesso ao Meu INSS, é possível pedir empréstimos consignados ou solicitar benefícios sociais. Informações do imposto de renda: além de poder ter detalhes da declaração, é possível mudar a conta que vai receber a restituição pelo e-cac.

Por essa razão, explica, tem tantos golpes que envolvem páginas se passando pelo gov.br para obter credenciais. Especialista cita que há campanhas por e-mail, SMS e redes sociais com links que imitam a página governamental. O UOL comprova, por exemplo, já verificou postagens falsas no Facebook, com sites que imitam o portal do governo.

Como ter uma conta gov.br segura

Governo recomenda que pessoas habilitem verificação em duas etapas. Dessa forma, toda vez que for acessar o gov.br, além da senha, haverá um código aleatório gerado no aplicativo.

Configuração é simples: basta acessar o app gov.br (disponível para Android e iOS), ir em Segurança da Conta e habilitar o recurso Verificação em duas etapas.