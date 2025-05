Famosa antes dos colegas saberem, adolescente virou fenômeno no TikTok

Por serem empresários, acaba sendo um pouco mais fácil para Amanda e Fábio acompanharem a carreira de Sofia em viagens e eventos. Para Amanda, inclusive, Sofia só começou na carreira de modelo porque ela podia, pessoalmente, levá-la e buscá-la.

Ela tem um plano B

Já com a escola, a prática fez com que a família aprendesse a conciliar melhor as obrigações da Sofia estudante e da Sofia profissional. Quando ela era menor, mesmo sendo boa aluna, precisava cumprir carga horária no contraturno porque tinha muitas faltas. Hoje, ela consegue garantir tanto presença quanto notas.

A ideia é sempre para tentar marcar os trabalhos entre sexta-feira à tarde e domingo. Para as viagens, existe uma negociação: tem que estar com as notas em dia.

Mas não é um problema para ela e nem uma preocupação para os pais. No ano passado, ainda no terceiro bimestre, ela já tinha passado de ano.