'Sadismo sem precedente': ela se infiltra em grupos extremistas na internet

Mas eles também estão na "superfície" —só não é tão fácil e intuitivo de encontrar. Não basta baixar o aplicativo e criar uma conta.

"Tem muito estudo por trás. Quem entra sem saber o que está procurando não encontra muita coisa, passa despercebido. Vai ver determinada imagem e não vai fazer nenhum tipo de relação com um conteúdo de violência, terrorismo, algo aliciador", explica ela.

A nossa ameaça maior são essas práticas criminosas, que incluem desde o aliciamento até a execução, em transmissão ao vivo na superfície da internet. Qualquer pessoa pode acessar: desde uma criança de cinco anos até um adulto.

Michele Prado

Esse recrutamento, segundo ela, acontece principalmente por meio de jogos e de vídeos nas redes sociais.

A qualquer momento, quem está jogando pode se deparar com um convite e ser redirecionado para espaços restritos no Telegram, Discord ou SimpleX, uma plataforma de comunicação, com privacidade garantida.

A comunicação, em minoria, pode acontecer também por meio de fóruns, os chamados "chans".