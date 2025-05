Como cientistas procuram as raízes biológicas da genialidade de Da Vinci

Um dos ossos, datado por radiocarbono, corresponde a um homem com idade compatível com os parentes do artista. Segundo o antropólogo e diretor do projeto, David Caramelli, ainda é preciso verificar se o DNA está bem preservado.

Com base nos resultados, podemos prosseguir com a análise de fragmentos do cromossomo Y para comparação com os descendentes atuais David Caramelli, pesquisador, em comunicado

O Homem Vitruviano, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci Imagem: Getty Images/iStockphoto

O que o DNA pode revelar

Com o sequenciamento, será possível identificar características biológicas de Leonardo. Por exemplo: lateralidade (ele era canhoto), acuidade visual, predisposições de saúde, aparência física e até possíveis causas de morte.

Reconstruir a linhagem da família Da Vinci até os dias atuais permitiria a pesquisa sobre seu DNA. "Queremos entender as raízes biológicas de sua incrível acuidade visual, criatividade e, quem sabe, aspectos de sua saúde e causas da morte. Nosso objetivo é entender as raízes biológicas de sua genialidade", explica Alessandro Vezzosi.