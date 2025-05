Como norte-coreanos usavam 'fazenda de laptops' para trabalhar nos EUA

Salas com dezenas de laptops conectados à internet permitiam que funcionários norte-coreanos trabalhassem remotamente em empresas dos EUA. As informações são do jornal norte-americano Wall Street Journal.

O que aconteceu

Locais conhecidos como "fazendas" recebiam computadores de funcionários norte-coreanos remotos em empresas dos EUA. Lá, eles ficavam ligados e sendo acessados por pessoas da Coreia do Norte. Em alguns casos, os computadores eram enviados para outro endereço, para não dar muito na cara, e enviados posteriormente para a fazenda.

FBI (Polícia Federal dos EUA) estima que trabalhadores remotos coletaram mais de US$ 17 milhões trabalhando para mais de 300 empresas do país. Prática é conhecida há alguns anos, mas a reportagem explica como funciona a estrutura que mantém esses profissionais trabalhando.