'A discussão sobre IA na educação não é nova para a China', diz Cintra

A meta da China é se tornar líder global em inteligência artificial até 2030. Para alcançar esse objetivo, o país liderado por Xi Jinping traçou um plano ambicioso que está sendo posto em prática desde 2017. As ações incluem também tornar obrigatório o ensino de IA na educação básica.

A partir de 1º de setembro de 2025 - quando se inicia um novo período letivo no país -, estudantes de 6 a 15 anos terão pelo menos oito horas de aulas sobre IA por ano. Começando com uma proposta mais lúdica, à medida em que os alunos forem avançando nas séries, os conteúdos vão se tornando mais complexos, envolvendo aprendizado de máquina, robótica e até mesmo questões éticas e sociais.