Como a 'partícula de Deus' arruinou a vida do físico que a descobriu

Ganhador do Nobel de Física em 2013, o físico britânico Peter Higgs morreu em abril do ano passado, aos 94 anos. O legado do cientista ficará marcado na história: ao lado do belga François Englet, ele descobriu o Bóson de Higgs, em 1964.

Proposta teoricamente pela primeira vez por Higgs em 1964, a "partícula de Deus", como ficou conhecida, ganhou esse nome porque seria onipresente, ou seja, estaria em todas as partes. E de fato é, pois a comprovação na prática se deu em 4 de julho 2012, o que rendeu o Prêmio Nobel a Higgs.

Avesso aos holofotes

Apesar de ter revolucionado parte do pensamento teórico da Física, Higgs considerou que os holofotes que o cercam desde o Nobel são algo que arruinou a sua própria vida. Foi o que revelou o físico Frank Close, autor da obra "Elusive: How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass" ("Enganoso: Como Peter Higgs Resolveu o Mistério da Massa", na tradução livre), lançado em 2022. O livro conta a história do físico e de sua teoria.