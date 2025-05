Meta 'joga' verificação de idade de menores no colo de Google e Apple

Respondentes dizem que a melhor forma para realizar essa aprovação seria pela loja de aplicativos. A pesquisa deu como opção aprovar num único lugar, como lojas de aplicativos (escolhida por 62% dos participantes), e aplicativos individuais (escolhida por 38%).

Meta recentemente criou contas de adolescentes para o Instagram. Nelas, menores têm contato limitado a colegas, não podem ver todo tipo de conteúdo e pais podem saber com quem filhos conversam. A empresa começou a realizar essa mudança após ser acusada de ter impacto na saúde mental de menores de idade.

Levantamento da Meta foi feito com 1.000 adultos responsáveis com pelo menos um filho menor de 18 anos em todo o Brasil. A pesquisa, conduzida pelo instituto Ipsos e publicada ontem, levou em conta parâmetros da Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) para escolher a amostragem. Questionários foram realizados entre 16 e 23 de abril de 2025.

Texas (EUA) cria lei para verificação de idade em lojas de apps

Estado do Texas aprovou lei que exige verificação de idade em lojas de aplicativos. Prevista para começar a valer em 1º de janeiro de 2026, legislação exige que responsáveis aprovem download e compras feitas dentro do aplicativo. Utah é outro estado dos EUA com regra semelhante à aprovada ontem no Texas.

Apple e Google são contra e dizem que medida é "risco à privacidade". Empresas argumentam que isso criaria uma nova infraestrutura para coleta de dados das pessoas., seja para instalar um app que informe previsão do tempo ou resultados esportivos. No caso do Texas, Tim Cook, CEO da Apple, entrou em contato com o governador republicano Greg Abbott para vetar a lei, mas não foi atendido.