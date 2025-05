Guilherme Cintra: 'IA é continuidade de vieses que já existiam na internet'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista com Guilherme Cintra, economista e diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann. Ele fala sobre o papel da tecnologia na Educação, sobre o uso de Inteligência Artificial na sala de aula, e responde: a IA está nos deixando mais desatentos?)

Que as inteligências artificiais têm vieses não é uma novidade. Alimentadas por bancos de dados feitos por pessoas com diferentes visões de mundo, elas tendem a reproduzir perspectivas contidas nesses conteúdos. Mas não foram ela a inaugurar esse fenômeno.

Para Guilherme Cintra, diretor de Tecnologia e Inovação na Fundação Lemann, a IA apenas continua e reforça algo que já existia na internet. Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o especialista em educação ressaltou que a IA parece, mas não é uma ruptura abrupta nesse sentido.