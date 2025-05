WhatsApp chega ao iPad após 16 anos e não precisa de chip para funcionar

WhatsApp funciona com tela dividida. Assim, será possível verificar suas mensagens enquanto navega na web ou realiza pesquisas. A desenvolvedora diz ainda que o WhatsApp para iPad é compatível com Apple Pencil e o teclado Magic Keyboard.

Até então, o WhatsApp só estava disponível para smartphones iOS e Android. No caso da Apple, era até possível baixar o app no tablet, mas ele era a versão para celular, que ficava "esticada" na telona do tablet. Para poder usar o WhatsApp, era necessário ter um chip de telefonia habilitado.